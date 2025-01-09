Автограф рэпера Децла выставили на сайте Авито за 300 тысяч рублей

Москвич решил заработать на автографе рэпера Децла девятилетней давности.
Житель Москвы выставил на продажу автограф музыканта Кирилла Долмацкого, известного под псевдонимом Децл.
Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", автограф исполнителя хита "Вечеринка" москвич оценил в 300 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что сын Децла показал возлюбленную.
Продавец заверяет, что подпись рэпера подлинная. Он готов на проведение почерковедческой экспертизы.
Автограф, по словам владельца ценного артефакта, был написан в 2016 году. Расписался рэпер у Московского вокзала в Санкт-Петербурге.
Автограф сделан на пожелтевшей бумаге невзрачного вида.
"Если заламинировать, будет поприличнее выглядеть", — дал совет потенциальным покупателям продавец.
Объявление было размещено на сайте объявлений "Авито" в середине декабря 2024 года. Пока желающих купить автограф Децла за три сотни тысяч рублей не нашлось.
Кири́лл Алекса́ндрович Толма́цкий (22 июля 1983, Москва — 3 февраля 2019, Ижевск), более известный под псевдонимами Децл, Le Truk и Джузеппе Жёстко — российский рэп-исполнитель, автор песен, композитор, актёр и поэт.
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