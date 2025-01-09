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Автограф рэпера Децла выставили на сайте Авито за 300 тысяч рублей

1:09
Шоу-бизнес

Москвич решил заработать на автографе рэпера Децла девятилетней давности.

Рэпер Децл
Фото: https://vk.com/russianrastamafia by ВК-аккаунт рэпера Децла is licensed under public doman
Рэпер Децл

Житель Москвы выставил на продажу автограф музыканта Кирилла Долмацкого, известного под псевдонимом Децл.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", автограф исполнителя хита "Вечеринка" москвич оценил в 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что сын Децла показал возлюбленную.

Продавец заверяет, что подпись рэпера подлинная. Он готов на проведение почерковедческой экспертизы.

Автограф, по словам владельца ценного артефакта, был написан в 2016 году. Расписался рэпер у Московского вокзала в Санкт-Петербурге.

Автограф сделан на пожелтевшей бумаге невзрачного вида.

"Если заламинировать, будет поприличнее выглядеть", — дал совет потенциальным покупателям продавец.

Объявление было размещено на сайте объявлений "Авито" в середине декабря 2024 года. Пока желающих купить автограф Децла за три сотни тысяч рублей не нашлось.

Уточнения

Кири́лл Алекса́ндрович Толма́цкий (22 июля 1983, Москва — 3 февраля 2019, Ижевск), более известный под псевдонимами Децл, Le Truk и Джузеппе Жёстко — российский рэп-исполнитель, автор песен, композитор, актёр и поэт.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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