Латвийская певица Лайма Вайкуле заявила, что Россия откатывается в сторону дикости.
Лайма Вайкуле вспомнила, насколько непросто ей было вливаться в западную культуру. Она отметила, что боялась буквально всего.
Исполнительницу хита "Вернисаж" пугали неискренние улыбки жителей Европы, однако потом она поняла, что так вести себя правильно.
"Мы как дикие животные туда попали. Очень страшно, что сегодняшняя Россия, вместо того, чтобы приближаться к тому уровню понимания жизни, катится обратно в эту дикость", — объяснила певица.
Вайкуле призналась, что ощутила дикость на своей шкуре.
Ранее сообщалось, что Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России.
Ла́йма Станиславовна Ва́йкуле (латыш. Laima Vaikule; род. 31 марта 1954, Цесис, Латвийская ССР, СССР) — советская и латвийская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Литовской ССР (1990), народная артистка Латвийской Республики (1995).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Европейские авиакомпании испытывают трудности в конкуренции с китайскими перевозчиками из-за закрытия российского воздушного пространства.