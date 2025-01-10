Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Может ли эксперимент DUNE изменить нашу реальность
3 способа помочь питомцу в период линьки и уменьшить выпадение шерсти
Забудьте про узкие плечи! Вот как накачать спину, чтобы все восхищались
Как Молдавская ГРЭС справляется с увеличенным потреблением
Новая орхидея, найденная на австралийском острове, напоминает кекс
Эффективная и экологичная борьба с гололёдом: названа безопасная альтернатива соли
Добавьте это в свое меню вечером и сон станет крепче
Ледяной керн возрастом 1,2 миллиона лет добыт в Антарктиде
Плохое настроение и выпадение волос: причина может скрываться в микроэлементах

Лайма Вайкуле заявила о своём страхе и дикости

0:46
Шоу-бизнес

Латвийская певица Лайма Вайкуле заявила, что Россия откатывается в сторону дикости.

Певица Лайма Вайкуле
Фото: https://www.instagram.com/laima_vaikule_official by Инстаграм Лаймы Вайкуле is licensed under public doman
Певица Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле вспомнила, насколько непросто ей было вливаться в западную культуру. Она отметила, что боялась буквально всего.

Исполнительницу хита "Вернисаж" пугали неискренние улыбки жителей Европы, однако потом она поняла, что так вести себя правильно.

"Мы как дикие животные туда попали. Очень страшно, что сегодняшняя Россия, вместо того, чтобы приближаться к тому уровню понимания жизни, катится обратно в эту дикость", — объяснила певица.

Вайкуле призналась, что ощутила дикость на своей шкуре.

Ранее сообщалось, что Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России.

Уточнения

Ла́йма Станиславовна Ва́йкуле (латыш. Laima Vaikule; род. 31 марта 1954, Цесис, Латвийская ССР, СССР) — советская и латвийская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Литовской ССР (1990), народная артистка Латвийской Республики (1995).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Недвижимость
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого Аудио 
Знак круговое движение больше не главный? Узнайте, что изменилось
Авто
Знак круговое движение больше не главный? Узнайте, что изменилось Аудио 
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами
Наука и техника
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами Аудио 
Популярное
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России

Европейские авиакомпании испытывают трудности в конкуренции с китайскими перевозчиками из-за закрытия российского воздушного пространства.

Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта
Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев Президент Мексики Шейнбаум ответила Трампу, чтобы предотвратить военную операцию США Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер
Можно ли сажать помидоры дважды на одном и том же месте? Запомните это раз и навсегда
Вкусные дрожжевые пирожки без лишних хлопот: рецепт теста, которое подойдёт для любой начинки
Самый затяжной кризис — такого давно не было в экономике Германии за последние 75 лет
Самый затяжной кризис — такого давно не было в экономике Германии за последние 75 лет
Последние материалы
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Гигантская крепость Кавказа: почему её не могли заметить раньше
Как устроены массажи с использованием мёда, соли и шоколада?
Лайма Вайкуле заявила о своём страхе и дикости
Обжарка макарон перед варкой: кулинарный секрет, который стоит попробовать
Силовые тренировки снижают риск депрессии: как это работает?
Открытие 8-летнего ребенка на заднем дворе о муравьях изменило науку о Земле
Массовый вывод Ethereum из стейкинга обвалил криптовалютный рынок
Что делать, если не любите спорт, но хотите похудеть?
Причины опадения листьев у фикуса: что нужно знать?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.