Лайма Вайкуле заявила о своём страхе и дикости

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Латвийская певица Лайма Вайкуле заявила, что Россия откатывается в сторону дикости.

Фото: https://www.instagram.com/laima_vaikule_official by Инстаграм Лаймы Вайкуле is licensed under public doman Певица Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле вспомнила, насколько непросто ей было вливаться в западную культуру. Она отметила, что боялась буквально всего.

Исполнительницу хита "Вернисаж" пугали неискренние улыбки жителей Европы, однако потом она поняла, что так вести себя правильно.

"Мы как дикие животные туда попали. Очень страшно, что сегодняшняя Россия, вместо того, чтобы приближаться к тому уровню понимания жизни, катится обратно в эту дикость", — объяснила певица.

Вайкуле призналась, что ощутила дикость на своей шкуре.

Ранее сообщалось, что Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России.

Уточнения

Ла́йма Станиславовна Ва́йкуле (латыш. Laima Vaikule; род. 31 марта 1954, Цесис, Латвийская ССР, СССР) — советская и латвийская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Литовской ССР (1990), народная артистка Латвийской Республики (1995).



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