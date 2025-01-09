Мама Гарика Харламова рассказала, за что полюбила свою невестку Екатерину Ковальчук

Наталья Харламова, мать известного комика Гарика Харламова призналась, что сразу полюбила свою невестку Екатерину Ковальчук. Она рассказала, как состоялась их первая встреча, когда в новогодние праздники 2021 года сын познакомил её со своей девушкой.
В тот день Катя пришла в гости не только с традиционными новогодними подарками, но и с восхитительным ягодным пирогом, который она приготовила по особому семейному рецепту.
Они провели несколько часов в непринуждённой беседе и сразу подружились.
А за минувшие четыре года они вместе пережили немало прекрасных моментов.
Наталья поделилась фотографией с семейного новогоднего похода на "Щелкунчик" и написала трогательные слова:
"Были и различные совместные поездки, и масштабные мероприятия, и домашние уютные посиделки, и знакомства с новыми людьми, и яркие впечатления, и сюрпризы, и эмоции, бывали и моменты грусти, какие-то проблемы, но главное мы всегда были вместе и стали ОДНОЙ СЕМЬЁЙ!!!!
Люблю вас, мои дорогие Гарик и Катюша!"
И́горь Ю́рьевич Харла́мов (род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий, певец, шоумен и ютубер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Учёные нашли загадочные зоны в мантии Земли, которые не вписываются в современные теории тектоники плит. Что скрывает недра нашей планеты?