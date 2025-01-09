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Мама Гарика Харламова рассказала, за что полюбила свою невестку Екатерину Ковальчук

1:10
Шоу-бизнес

Наталья Харламова, мать известного комика Гарика Харламова призналась, что сразу полюбила свою невестку Екатерину Ковальчук. Она рассказала, как состоялась их первая встреча, когда в новогодние праздники 2021 года сын познакомил её со своей девушкой.

Гарик Харламов, Екатерина Ковальчук
Фото: Канал t.me/novostishowbiz by Скриншот канала t.me/novostishowbiz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гарик Харламов, Екатерина Ковальчук

В тот день Катя пришла в гости не только с традиционными новогодними подарками, но и с восхитительным ягодным пирогом, который она приготовила по особому семейному рецепту.

Они провели несколько часов в непринуждённой беседе и сразу подружились.
А за минувшие четыре года они вместе пережили немало прекрасных моментов.

Наталья поделилась фотографией с семейного новогоднего похода на "Щелкунчик" и написала трогательные слова:

"Были и различные совместные поездки, и масштабные мероприятия, и домашние уютные посиделки, и знакомства с новыми людьми, и яркие впечатления, и сюрпризы, и эмоции, бывали и моменты грусти, какие-то проблемы, но главное мы всегда были вместе и стали ОДНОЙ СЕМЬЁЙ!!!!
Люблю вас, мои дорогие Гарик и Катюша!"

Уточнения

И́горь Ю́рьевич Харла́мов (род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий, певец, шоумен и ютубер.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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