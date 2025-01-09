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Единственная дочь Майкла Джексона шокировала признанием в героиновой зависимости

1:06
Шоу-бизнес

Пэрис Джексон, дочь легендарного Майкла Джексона, поделилась своей историей борьбы с наркотической и алкогольной зависимостью.

Пэрис Джексон
Фото: YouTube канал The World News by Скриншот видео YouTube канала The World News, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пэрис Джексон

26-летняя Пэрис рассказала, что пять лет назад она погрузилась в трясину зависимости от алкоголя и героина. Но вот уже год, как девушка отказалась от пагубных привычек и с радостью поделилась этим событием в своём блоге и опубликовала фотографии из прошлого, когда её зависимость ещё не была побеждена.

"Я стала совершенно другим человеком. Я была сумасшедшей. Я была по-настоящему сумасшедшей. Я прошла через много подростковых переживаний. И я также справлялась со своей депрессией и тревожностью без посторонней помощи", — поделилась Пэрис.

Девушка не обращалась в центры реабилитации, просто она своими глазами видела, как её друзья страдали и гибли от наркотиков. Эти страшные эпизоды из её жизни помогли Пэрис понять, что она может закончить точно так же, и встать на путь исправления.

Уточнения

Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон (3 апреля 1998, Беверли-Хиллз, Калифорния, США) — американская актриса, певица, общественный деятель и модель. Дочь Майкла Джексона и Дебби Роу.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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