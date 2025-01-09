Дочь Заворотнюк показала округлившийся живот и рассказала о трудностях беременности

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк объяснила, с какими трудностями столкнулась во время беременности.

Фото: https://www.instagram.com/anna_zavorotnyuk by Инстаграм Анны Заворотнюк is licensed under public doman Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк

Анна Заворотнюк опубликовала в "Инстаграме"* серию снимков с отдыха. Наследница звезды сериала "Моя прекрасная няня" запечатлена на фоне экзотической природы с пальмами.

Анна рассказала, что когда формы её тела поменялись в связи с беременностью она поняла, что ей трудно найти подходящую одежду, которая смотрелась бы эстетично.

"Джинсы я застёгиваю только для фото, а так, хожу в них в расстёгнутом состоянии и в майках мужа, а когда прохладно, в оверсайз толстовках", — написала под фотографиями Заворотнюк.

Она отметила, что специальная одежда для беременных, на её взгляд, выглядит старомодно, тогда как она хочет себе нравиться. Джинсы на резинках, по словам Анны, продаются только "ужасных" цветов и странного кроя.

Ранее сообщалось, что шестилетняя дочь актрисы Анастасии Заворотнюк появилась на публике с отцом, фигуристом Петром Чернышевым.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской



Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Заворотню́к (3 апреля 1971, Астрахань, РСФСР, СССР — 29 мая 2024, Москва, Россия) — российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации (2006).



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