Жених Ксении Бородиной пожаловался на обман со стороны бывшей жены

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Возлюбленный Ксении Бородиной Николай Сердюков объяснил, почему не взял на отдых свою маленькую дочку.

Фото: https://t.me/serdiukov_kolya by Телеграм-канал Николая Сердюкова is licensed under public doman Блогер Николай Сердюков

Ксения Бородина с дочерьми и Николаем Сердюковым наслаждается отдыхом на Бали.

Подписчики поинтересовались у Сердюкова, почему он не взял на курорт свою дочь от блогера Алины Акиловой.

Звезда реалити-шоу, который сделал предложение Бородиной, рассказал, что стал жертвой обмана экс-супруги, которая ввела его в заблуждение.

"Меня в очередной раз обманули. Мы планировали этот Новый год отметить вместе на Бали, но мама Николь сказала, что летит с ней в Тай… В итоге ребёнок остался в Москве", — рассказал Николай подписчикам.

Ранее эес-супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров показал свой уютный пижамный Новый год с супругой Валерией и 16-летним сыном Омаром.

Уточнения

Ба́ли (балийск.Bali) — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.