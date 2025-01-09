Жених Ксении Бородиной пожаловался на обман со стороны бывшей жены

Возлюбленный Ксении Бородиной Николай Сердюков объяснил, почему не взял на отдых свою маленькую дочку.
Ксения Бородина с дочерьми и Николаем Сердюковым наслаждается отдыхом на Бали.
Подписчики поинтересовались у Сердюкова, почему он не взял на курорт свою дочь от блогера Алины Акиловой.
Звезда реалити-шоу, который сделал предложение Бородиной, рассказал, что стал жертвой обмана экс-супруги, которая ввела его в заблуждение.
"Меня в очередной раз обманули. Мы планировали этот Новый год отметить вместе на Бали, но мама Николь сказала, что летит с ней в Тай… В итоге ребёнок остался в Москве", — рассказал Николай подписчикам.
Ранее эес-супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров показал свой уютный пижамный Новый год с супругой Валерией и 16-летним сыном Омаром.
Ба́ли (балийск.Bali) — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии.
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