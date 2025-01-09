Отдыхающая на Мальдивах Волочкова заявила, что прилетела на курорт не одна

Балерина Анастасия Волочкова заинтриговала публику заявлением о том, что не одна отдыхает на Мальдивах.
Анастасия Волочкова призвала прессу не отвлекать её от сказочного отдыха на Мальдивских островах.
Просьба оставить её в покое, однако, содержала интригующее заявление, которые удвоило внимание к посетившей райский уголок планеты звезде балета.
"Спешу сообщить. Всё прекрасно! Вилла, бассейн, океан, радость! Отдыхаю я не одна… Только дайте, пожалуйста, отдохнуть", — сообщила с курорта Анастасия.
Ранее Анастасия Волочкова показала, как проводила время с 19-летней дочкой Ариадной в праздничные дни.
Мальди́вы (официальное название — Мальди́вская Респу́блика), — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.
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