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Отдыхающая на Мальдивах Волочкова заявила, что прилетела на курорт не одна

0:48
Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова заинтриговала публику заявлением о том, что не одна отдыхает на Мальдивах.

Балерина Анастасия Волочкова
Фото: https://t.me/s/volochkova_anastasiya by Телеграм-канал Анастасии Волочковой is licensed under public doman
Балерина Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова призвала прессу не отвлекать её от сказочного отдыха на Мальдивских островах.

Просьба оставить её в покое, однако, содержала интригующее заявление, которые удвоило внимание к посетившей райский уголок планеты звезде балета.

"Спешу сообщить. Всё прекрасно! Вилла, бассейн, океан, радость! Отдыхаю я не одна… Только дайте, пожалуйста, отдохнуть", — сообщила с курорта Анастасия.

Ранее Анастасия Волочкова показала, как проводила время с 19-летней дочкой Ариадной в праздничные дни.

Уточнения

Мальди́вы (официальное название — Мальди́вская Респу́блика), — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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