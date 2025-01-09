Пожар в Голливуде: дома Ди Каприо, Хэнкса и Кардашьян охвачены пламенем

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Голливудские звёзды стали погорельцами из-за масштабного пожара в резиденциях фабрики грёз.

Фото: freepik.com by vector_corp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожарный тушит горящее здание из шланга

Дома актёров Леонардо Ди Каприо, Тома Хэнкса и Ким Кардашьян охвачены языками пламени. В Калифорнии полыхают целые жилые кварталы.

Ранее сообщалось, что живущий в США Алексей Воробьёв потерял дом из-за лесных пожаров.

Как сообщает "Царьград", лишаются своего жилья не только простые граждане, но и знаменитости мирового уровня. Среди списков имён погорельцев значатся Рианна и Бен Аффлек.

Огонь может уничтожить легендарные достопримечательности Голливуда — "Аллею славы" и знаменитый концертный зал "Голливуд-боул".

Официальная версия властей США гласит, что причиной пожаров стали сильные ветра, однако жители Калифорнии подозревают, что их дома стали жертвами атаки дронов. Эту версию называют последователи теории заговоров.

Уточнения

Голливудская «Аллея славы» (англ. Hollywood Walk of Fame) — ряд тротуаров по обеим сторонам от проезжей части на протяжении пятнадцати кварталов на Голливудском бульваре и на протяжении трёх кварталов на Вайн-стрит, в Голливуде, Лос-Анджелес, Калифорния, США.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.