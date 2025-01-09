Ксения Бородина раскрыла доходы своего прозванного альфонсом жениха

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

41-летняя телеведущая Ксения Бородина ответила пользователям сети, которые прозвали её жениха альфонсом, раскрыв размеры его доходов.

Фото: Канал t.me/ksenia_borodiina by Скриншот канала t.me/ksenia_borodiina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ксения Бородина, Николай Сердюков

На своей странице в соцсетях она сообщила, что её возлюбленный Николай Сердюков зарабатывает от двух до трёх миллионов рублей в месяц.

По словам Бородиной, это не так уж и мало, учитывая, что большинство россиян получает гораздо меньше. Она подчеркнула, что те, кто критикует Сердюкова, наверняка не могут похвастаться таким доходом.

"Это мало? Нет, это больше, чем 90 процентов россиян. Те, кто пишет про альфонса, вряд ли столько получают", — заявила знаменитость.

Также в одном из постов ведущая сообщила, что они с Николаем планируют свадебное торжество на лето.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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