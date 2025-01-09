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Мама Ольги Бузовой высказалась о новом женихе дочери

1:03
Шоу-бизнес

Мама Ольги Бузовой прокомментировала слухи о таинственном ухажёре дочери.

Певица Ольга Бузова
Фото: https://t.me/s/byzovahouse by Телеграм-канал Ольги Бузовой is licensed under public doman
Певица Ольга Бузова

Мама Ольги Бузовой ответила на вопрос журналистов о личности нового возлюбленного дочери.

Ирина Бузова объяснила, что ей ничего неизвестно об избраннике наследницы. Узнав от представителей СМИ, что жених дочери предположительно работает судебным приставом, она высказалась осторожно.

Женщина уверена, что не место красит человека, в человек место.

"Мне важно отношение человека к Оле, а не то, какая у него должность. Ей выбирать. А кем он работает, мне всё равно", — цитирует слова Ирины Бузовой "КП".

Ольга Бузова публично признавалась, что счастлива в отношениях. Она показывает своего избранника, скрывая ему лицо смайликами. На одной из недавних фото лицо рослого мужчины было закрыто маской льва.

Ранее Виктория Боня заявила, что красивый блогер Олег Майами не дотягивает до уровня Ольги Бузовой.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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