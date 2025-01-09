Анджелина Джоли одарила вниманием российского актёра Юрия Борисова

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Анджелина Джоли с интересом отнеслась к 32-летнему российскому актёру Юрию Борисову.

Фото: https://vk.com/yura__borisov by ВК-аккаунт Юрия Борисова is licensed under public doman Актёр Юрий Борисов

В Сети появились кадры на которых звезда Голливуда Анджелина Джоли выискала в толпе восходящую звезду фабрики грёз Юрия Борисова, пожала артисту руку и одарила его своей лучезарной улыбкой.

Борисов отреагировал на внимание самой красивой женщины мира сдержанно и лишь кивнул диве в ответ головой.

Российский актёр Юрий Борисов стал номинантом на премию Гильдии киноактеров США за лучшую мужскую роль второго плана за картину "Анора". Имя финалиста станет известно в конце февраля.

Премьера "Аноры" прошла весной 2024 года на Каннском фестивале. Картина удостоилась "Золотой пальмовой ветви". Юрий Борисов исполнил роль Игоря — помощника российского бизнесмена, сын которого взял в жёны стриптизёршу.

Уточнения

Ю́рий Бори́сов: Борисов, Юра (Юрий Александрович Борисов; род. 1992) — российский актёр театра и кино.



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