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Живущий в США Алексей Воробьёв потерял дом из-за лесных пожаров

1:34
Шоу-бизнес

Российский актёр и музыкант Алексей Воробьёв, проживающий в Соединённых Штатах, сообщил о том, что ему пришлось покинуть свой дом из-за лесных пожаров, охвативших Лос-Анджелес. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в Telegram-канале "Звездач".

Алексей Воробьёв
Фото: Канал t.me/zvezdach_mag by Скриншот видео канала t.me/zvezdach_mag, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алексей Воробьёв

По словам 36-летнего артиста, его соседи по району были вынуждены эвакуироваться, но он до последнего момента не хотел уезжать и пытался защитить свой дом от огня, поливая территорию водой. Алексей опубликовал видео, в котором рассказал, что на всякий случай собрал вещи, понимая, что полива из шлангов может быть недостаточно, так как любая искра может привести к возгоранию.

"Я готов в любой момент если не бороться со стихией, то бежать от неё вместе с пёсиком"

Позже он дополнил сообщение, показав, как покидает опасную зону на автомобиле вместе с любимым питомцем — собакой породы корги.

"Самое главное, что мой питомец со мной. Это единственное, что меня беспокоило, когда я увидел огонь. Всё будет хорошо, это всё мелочи", — сказал Воробьев.

С 7 января в округе Лос-Анджелес в штате Калифорния, США бушует лесной пожар. Пламя охватило территорию площадью около 6 400 гектаров, и его распространению способствуют засуха и сильный ветер. По меньшей мере пять человек стали жертвами огня, сотни людей остались без крыши.

Уточнения

Лос-А́нджелес — город на юге штата Калифорния, США.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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