Собчак поддержала Симоньян после известия о том, что её супруг впал в кому

Ксения Собчак рассказала, как долго муж Маргариты Симоньян, режиссёр Тигран Кеосаян, лежит в больнице.
Ксения Собчак отреагировала на пост Маргариты Симоньян, в котором она рассказала, что Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому.
Собчак рассказала, что Кеосаян находится в медицинском учреждении уже давно. Журналистка объяснила, что не знакома лично с Кеосаяном, но знает, что Симоньян очень любит своего супруга.
"Знаю, что каждый день она ездит к нему и проводит много времени рядом, и это всё происходит уже, увы, какое-то довольно долгое время", — написала Ксения в социальных сетях.
Собчак отметила, что знает о болезни Кеосаяна, так как с ним в одной больнице лечатся её подопечные из фонда.
"Пусть жизнь победит смерть", — выразила своё пожелание журналистка.
Отношения между Собчак и Симоньян были непростыми, однако Ксения изменила своё отношение к Маргарите после того, как было предотвращено покушение на них двоих.
Маргари́та Симо́новна Симонья́н (род. 6 апреля 1980, Краснодар, РСФСР, СССР) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, медиаменеджер, пропагандистка, главный редактор и сценаристка.
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