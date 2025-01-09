Собчак поддержала Симоньян после известия о том, что её супруг впал в кому

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала, как долго муж Маргариты Симоньян, режиссёр Тигран Кеосаян, лежит в больнице.

Фото: https://t.me/s/tigrankeosayan by ВК-аккаунт Тиграна Кеосаяна is licensed under public doman Режиссёр Тигран Кеосаян

Ксения Собчак отреагировала на пост Маргариты Симоньян, в котором она рассказала, что Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому.

Собчак рассказала, что Кеосаян находится в медицинском учреждении уже давно. Журналистка объяснила, что не знакома лично с Кеосаяном, но знает, что Симоньян очень любит своего супруга.

"Знаю, что каждый день она ездит к нему и проводит много времени рядом, и это всё происходит уже, увы, какое-то довольно долгое время", — написала Ксения в социальных сетях.

Собчак отметила, что знает о болезни Кеосаяна, так как с ним в одной больнице лечатся её подопечные из фонда.

"Пусть жизнь победит смерть", — выразила своё пожелание журналистка.

Отношения между Собчак и Симоньян были непростыми, однако Ксения изменила своё отношение к Маргарите после того, как было предотвращено покушение на них двоих.

Уточнения

Маргари́та Симо́новна Симонья́н (род. 6 апреля 1980, Краснодар, РСФСР, СССР) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, медиаменеджер, пропагандистка, главный редактор и сценаристка.



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