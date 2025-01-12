Лиза Кудроу нашла записку, которую Мэттью Перри в 2004 году оставил ей в коробке из-под печенья

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Лиза Кудроу недавно обнаружила записку, которую покойный Мэттью Перри оставил ей в банке из-под печенья из "Друзей", которую он подарил ей в январе 2004 года, когда закончились съёмки сериала. Об этом актриса рассказала в интервью Дрю Бэрримор.

Фото: commons.wikimedia.org by Sunny365days, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Christmas cookies IMG 5584 01

Речь об этой записке зашла после того, как Бэрримор спросила у гостьи, воровала ли та когда-нибудь предметы реквизита со съёмок. Кудроу ответила утвердительно, но не стала уточнять, что это были за вещи. В ответ на эти слова Бэрримор вспомнила о коробке из-под печенья из сериала "Друзья", и Кудроу рассказала удивительную историю. В течение 20 лет она не подозревала, что в этой коробке, подаренной ей другом и коллегой, лежит записка.

Кудроу не стала раскрывать, что именно написал ей актёр, и только подчеркнула, что время решает всё, очевидно, имея в виду, как долго эта записка ждала своего часа.

"Спасибо тебе за то, что ты каждый день заставлял меня так сильно смеяться над твоими словами, что у меня болели мышцы, а по лицу текли слёзы. Спасибо тебе за твоё открытое сердце. Спасибо тебе за то, что ты приходил на работу, когда тебе было плохо, и был просто великолепен. Спасибо тебе за лучшие десять лет в моей жизни. Спасибо тебе за доверие. Спасибо тебе за всё, что я узнала о милосердии и любви, общаясь с тобой. Спасибо за то время, что я провела с тобой, Мэттью", — написала Кудроу в своём личном блоге.

Уточнения

Лиза Валери Кудроу-Стерн (англ. Lisa Valerie Kudrow-Stern; род. 30 июля 1963, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса, продюсер, телеведущая и комедиантка, наиболее известная по роли Фиби Буффе в ситкоме NBC «Друзья», за которую получила премию «Эмми» в 1998 году.



Мэ́ттью Лэ́нгфорд Пе́рри (англ. Matthew Langford Perry; 19 августа 1969, Уильямстаун, Беркшир, Массачусетс, США — 28 октября 2023, Лос-Анджелес, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — канадо-американский актёр и сценарист, наиболее известный по роли Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья» (1994—2004), а также ролям в таких фильмах как «Поспешишь — людей насмешишь» (1997), «Девять ярдов» (2000) и «Папе снова 17» (2009).



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