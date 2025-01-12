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Валерия рассказала о новом этапе жизни с Иосифом Пригожиным

1:17
Шоу-бизнес

Певица Валерия уже больше двадцати лет замужем за продюсером Иосифом Пригожиным. Супруги счастливы друг другом, в их доме часто звучат шутки и смех, они чувствуют полное взаимопонимание. Так было всегда, но сейчас в их жизни настало ещё кое-что новое: Валерия и Пригожин внезапно почувствовали себя молодожёнами. Об этом рассказала "Вокруг ТВ" сама певица.

Певица Валерия на ВДНХ
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Певица Валерия на ВДНХ

У Валерии и Пригожина нет общих детей, а дети исполнительницы от предыдущего брака выросли и теперь не так часто видятся с родителями. Валерия сказала, что теперь у неё с мужем появилось больше времени друг на друга.

"Мы с мужем сейчас ощущаем себя молодожёнами: у нас теперь жизнь на двоих, мы можем себе позволить разные варианты развития событий. У детей свои семьи, свои интересы, свой круг, и собрать их с мужьями-жёнами-детьми довольно трудно", — поделилась Валерия.

Также она прибавила, что её дети вполне самостоятельные люди, несмотря на её положение.

"Они ни на секундочку не мажоры, понимают ценность всего того, что мы имеем, знают, что с неба ничего не падает. Они самодостаточные", — сказала Валерия.

Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка России (2005), актриса и телеведущая (колоратурное сопрано), народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик.

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года».

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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