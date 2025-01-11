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Где режиссёры берут столько кавалеристов и боевой техники для съёмки военных фильмов? 

2:20
Шоу-бизнес

В составе Вооружённых сил СССР был кавалерийский полк, который существовал исключительно для съёмок в кино. 11-й отдельный кавалерийский полк был сформирован в 1962 году. Его первое появление на экране состоялось в эпопее "Война и мир".

"Война и мир"
Фото: YouTube канал Kanal 12 Cherepovets by Скриншот видео YouTube канала Kanal 12 Cherepovets, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
"Война и мир"

В процессе работы над экранизацией "Войны и мира" руководство "Мосфильма" и представители военных ведомств пришли к выводу, что для создания достоверных сцен сражений 1805-1812 годов необходимо использовать специально подготовленное конное подразделение.

Было решено, что для этой цели лучше всего подойдут горные породы. Для отбора и закупки лошадей были направлены специалисты в Закавказский и Туркестанский военные округа.

В период с 1964 по 1966 год, пока велись съёмки фильма "Война и мир", полк участвовал в создании более чем 20 картин не только "Мосфильма", но и других киностудий страны.

После завершения работы над фильмом "Война и мир" встал вопрос о расформировании кавалерийского полка. Однако, учитывая успешное использование кавалерии в кино, было принято решение сохранить эту войсковую часть.

Впоследствии конница снималась в таких фильмах, как "Ватерлоо", "Белое солнце пустыни", "Битва за Москву", "Первая конная" и "Сибирский цирюльник".

До начала 1990-х годов полк содержался на балансе "Мосфильма". После этого расходы на его содержание были переданы Министерству культуры и Министерству обороны России.

На сегодняшний день Военно-техническая кинобаза "Мосфильма" представляет собой целый производственный комплекс, включающий в себя танковый, артиллерийский, автомобильный и стрелковый участки с вооружением различных периодов.

В настоящее время на базе насчитывается 206 единиц бронетанковой техники и 120 единиц колёсной техники, что позволяет проводить съёмки нескольких фильмов одновременно. Вся техника находится в исправном состоянии, а при поломках оперативно подготавливается к участию в съёмках.

Уточнения

Кавале́рия (фр. cavalerie, итал. cavalleria от лат. caballus "конь"), ко́нница - род войск, ранее род оружия, в котором для ведения боевых действий или передвижения использовалась лошадь.
 

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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