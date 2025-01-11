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Влюблённый сибиряк приехал в Москву свататься к Наталье Гвоздиковой после фильма Большая перемена

1:04
Шоу-бизнес

В фильме "Большая перемена" главные роли исполняли актрисы Светлана Крючкова, Наталья Богунова и Наталья Гвоздикова, и все они были светловолосыми. Поэтому Гвоздиковой предложили надеть чёрный парик.

Наталья Гвоздикова
Фото: YouTube канал Soul by Скриншот видео YouTube канала Soul, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Наталья Гвоздикова

"Это был роскошный японский парик, который где-то раздобыл наш костюмер, — вспоминает Наталья Гвоздикова. — Но надевали его в самый последний момент перед съёмкой. Постоянно ходить в парике, под которым прятали мои длиннющие волосы, было невыносимо. Снимали в очень жарких павильонах или на пляже, где Полина катается на водных лыжах".

Кстати, звезда телесериала "Рождённая революцией" сама каталась на лыжах, не пользуясь услугами дублёра.

После выхода фильма "Большая перемена" один влюблённый поклонник приехал свататься к "Полине" аж из Сибири. И был очень удивлён, когда узнал, что его "возлюбленная" на самом деле блондинка. Впрочем, Наталья была счастлива замужем за известным актёром Евгением Жариковым.

Уточнения

Ната́лья Фёдоровна Гво́здикова (род. 7 января 1948, Борзя, Читинская область, СССР) — советская и российская актриса театра и кино.

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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