Как Анна Самохина из общей кухни старого общежития попала на большой экран

На роль главной героини фильма "Узник замка Иф", красавицы Мерседес, режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич искал актрису по всей стране. У помощника режиссёра Александра Просянова была непростая задача — просмотреть всех молодых актрис в нескольких городах.
Последним в этом списке был Ростов-на-Дону, где на сцене Театра юного зрителя играла никому не известная актриса Анна Самохина. В то время она жила с мужем и дочерью в театральном общежитии.
"Как же здесь живут актёры?" — удивлялся Просянов, шагая по мрачным коридорам общежития.
Анну он встретил на общей кухне у плиты в простеньком стареньком халатике и в бигудях. Тогда он подумал, что эта простушка не годится на роль Мерседес.
"Погодите, я вам сейчас покажу свой альбом, и вы увидите, что я умею быть красивой!", — проявила настойчивость актриса.
Посмотрев снимки, Александр Просянов понял, что не зря исколесил пол-России. Анна действительно могла преобразиться в невероятную красавицу.
А́нна Владле́новна Само́хина — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая и певица.
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