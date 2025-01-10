Как Анна Самохина из общей кухни старого общежития попала на большой экран

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На роль главной героини фильма "Узник замка Иф", красавицы Мерседес, режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич искал актрису по всей стране. У помощника режиссёра Александра Просянова была непростая задача — просмотреть всех молодых актрис в нескольких городах.

Фото: YouTube канал Верю и не Верю by Скриншот видео YouTube канала Верю и не Верю, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Самохина

Последним в этом списке был Ростов-на-Дону, где на сцене Театра юного зрителя играла никому не известная актриса Анна Самохина. В то время она жила с мужем и дочерью в театральном общежитии.

"Как же здесь живут актёры?" — удивлялся Просянов, шагая по мрачным коридорам общежития.

Анну он встретил на общей кухне у плиты в простеньком стареньком халатике и в бигудях. Тогда он подумал, что эта простушка не годится на роль Мерседес.

"Погодите, я вам сейчас покажу свой альбом, и вы увидите, что я умею быть красивой!", — проявила настойчивость актриса.

Посмотрев снимки, Александр Просянов понял, что не зря исколесил пол-России. Анна действительно могла преобразиться в невероятную красавицу.

Уточнения

А́нна Владле́новна Само́хина — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая и певица.

