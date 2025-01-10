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Комедийный актёр Алексей Смирнов лично взял в плен 7 фашистов

1:14
Шоу-бизнес

Советский актёр Алексей Смирнов был известен и любим всей страной, но даже его близкие друзья не знали, что он прошёл через все тяготы войны, будучи простым солдатом.

Алексей Смирнов
Фото: YouTube канал Uncle Dif by Скриншот видео YouTube канала Uncle Dif, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алексей Смирнов

В наградном листе к ордену Славы III степени, вручённом актёру, записано, что 20 июня 1944 года в районе высоты 283 противник, насчитывавший до 40 солдат, атаковал батарею. Товарищ Смирнов, воодушевляя бойцов, вступил в бой и отбил нападение врага. На поле боя осталось 17 убитых солдат противника, а сам Смирнов лично взял в плен 7 солдат.

А наградной лист к ордену Славы II степени гласит, что товарищ Смирнов вместе с тремя бойцами атаковал противника и лично уничтожил из автомата трёх солдат и взял в плен двух.

22 января 1945 года, несмотря на интенсивный ружейно-пулемётный и артиллерийско-миномётный огонь, он переправил на себе миномёт на левый берег реки Одер. В этом бою было уничтожено две пулемётные точки и двадцать солдат противника.

Уточнения

Алексе́й Мака́рович Смирно́в (28 февраля 1920, Данилов, Ярославская губерния, РСФСР — 7 мая 1979, Ленинград, СССР) — советский актёр театра и кино; заслуженный артист РСФСР (1976).

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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