Катя Гордон назвала злой Юлию Меньшову

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Екатерина Гордон поделилась своим опытом общения с Юлией Меньшовой. Ведущая пригласила её на интервью, признавшись, что она будет первым гостем программы. В этот день Гордон кардинально поменяла своё мнение о Меньшовой.

Фото: YouTube канал Сама Меньшова by Скриншот видео YouTube канала Сама Меньшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юлия Меньшова

"Я Меньшовой как-то давала интервью. Причём она сказала "Кать, ты будешь моим первым гостем". И она всё интервью меня жрала. Я всегда думала, что такая добрая бабёха, нифига. Она злая. Просто, она сидит: "А вот муж, а вот что фамилию не меняешь". Мне уже 40 с лишним лет, она всё плохое собрала", — сокрушается Екатерина.

Напомним, что фамилию Гордон Екатерина получила от первого мужа — телеведущего Александра Гордона. Их брак продлился шесть лет. Выяснилось, что супруг частенько прикладывался к бутылке и поднимал на неё руку.

Уточнения

Ю́лия Влади́мировна Меньшо́ва (род. 28 июля 1969, Москва, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра и кино, журналистка, телеведущая, телепродюсер и театральный режиссёр.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.