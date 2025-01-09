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Шокированный Бен Аффлек покинул свой дом в охваченном пожарами Лос-Анджелесе

0:58
Шоу-бизнес

В престижном районе Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе разгорелся масштабный пожар, затронувший особняки многих голливудских знаменитостей.

Бен Аффлек
Фото: Канал t.me/samye_slyvky by Скриншот канала t.me/samye_slyvky, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бен Аффлек

В опасности оказались дома Рианны, Дженнифер Энистон, Брэдли Купера, Тома Хэнкса, Адама Сэндлера и других звезд. В зоне бедствия оказалась и резиденция Камалы Харрис.

Папарацци удалось запечатлеть шокированное лицо Бена Аффлека, когда он спешно покидал свой дом и направлялся к дому бывшей жены Дженнифер Гарнер, который находится неподалеку.

Чет Хэнкс, сын Тома Хэнкса и Риты Уилсон, отреагировал на события, написав:

"Район, в котором я вырос, сгорает дотла. Молитесь за Палисейдс".

Из-за лесных пожаров престижный район Лос-Анджелеса оказался полностью охвачен огнём. По меньшей мере, два человека погибли, тысячи жителей были эвакуированы.

Уточнения

Бе́нджамин Ге́за А́ффлек-Болдт (род. 15 августа 1972, Беркли, Калифорния) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. 

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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