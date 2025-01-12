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Джессика Альба разводится с мужем после 16 лет брака

0:59
Шоу-бизнес

Актриса Джессика Альба разводится с мужем — продюсером Кэшем Уорреном, с которым она прожила 16 лет в браке.

Джессика Альба
Фото: flickr.com by TechCrunch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Джессика Альба

У влюблённых всё начиналось как в сказке: когда Джессика встретила Кэша, она сразу поняла, что это тот самый мужчина, о котором она всю жизнь мечтала.

"Я позвонила своей лучшей подруге и сказала, что встретила этого парня и чувствую, что знаю его целую вечность и буду знать до конца своих дней", — рассказывала знаменитость в интервью Cosmopolitan.

Кэш тоже понял уже во время первой встречи, что перед ним девушка, которая станет его женой. Позже он признавался Альбе, что это была любовь с первого взгляда. В браке у них родились трое детей.

Для многих было шоком сообщение о разводе актрисы и продюсера, но печальные слухи подтвердились. Точная причина решения супругов расстаться неизвестна, но есть версия, что Альба изменила Уоррену в Италии.

Уточнения

Дже́ссика Мари́ А́льба (англ. Jessica Marie Alba; род. 28 апреля 1981, Помона, Калифорния, США) — американская актриса и предприниматель.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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