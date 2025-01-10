Лариса Долина перечислила обязательные блюда своего праздничного стола

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лариса Долина объяснила, без каких блюд не может представить себе свой новогодний стол.

Фото: https://www.instagram.com/larisa.dolina.official by Инстаграм Ларисы Долиной is licensed under public doman Певица Лариса Долина

Лариса Долина опубликовала в "Инстаграме"* фото со своего праздничного застолья в окружении родных и близких людей.

На снимке можно увидеть длинный стол, во главе которого сидит хозяйка вечера. Стол уставлен многочисленными блюдами.

Народная артистка России объяснила, что рождественские каникулы для неё означают то, что наступило время приготовления и поедания праздничных блюд.

Певица отметила, что её дочь Лина разделяет её собственные гастрономические предпочтения.

"Оливье с крабом без картофеля, паштет из куриной печени, салат из морских гадов с жареным луком", — перечислила звезда кулинарные изыски.

Ранее продюсер Яна Рудковская рассказала, какие обязательные блюда украсили её новогодний стол.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998).



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