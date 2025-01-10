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Елена Воробей показала вечно молодую Регину Дубовицкую и золотой состав Аншлага

0:59
Шоу-бизнес

Юмористка Елена Воробей показала, как отметила новогодние праздники с Региной Дубовицкой и коллегами из "Аншлага".

Юмористы Аншлага
Фото: https://www.instagram.com/vorobei_elena by Инстаграм Елены Воробей is licensed under public doman
Юмористы Аншлага

Елена Воробей опубликовала в "Инстаграме"* коллективный снимок, на котором можно увидеть золотой состав юмористической программы "Аншлаг" во главе с вечно молодой телеведущей Региной Дубовицкой.

Регине Игоревне 31 декабря исполнился 81 год.

"Олды в сборе. Может и нам снять ремейк? "Бриллиантовая нога" например или "Небриллиантовая" культя", — написала под фотографией Елена Воробей.

На фото можно увидеть артистов эстрадного жанра, прославившихся благодаря юмористической передаче "Аншлаг" — Геннадия Ветрова, Сергея Дроботенко, Юрия Гальцева, Светлану Рожкову.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Реги́на И́горевна Дубови́цкая (род. 31 декабря 1943 года) — советская и российская телеведущая, с октября 1987 года ведущая и руководитель программы «Аншлаг», журналист, редактор, сценарист.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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