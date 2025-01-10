Елена Воробей показала вечно молодую Регину Дубовицкую и золотой состав Аншлага

Юмористка Елена Воробей показала, как отметила новогодние праздники с Региной Дубовицкой и коллегами из "Аншлага".
Елена Воробей опубликовала в "Инстаграме"* коллективный снимок, на котором можно увидеть золотой состав юмористической программы "Аншлаг" во главе с вечно молодой телеведущей Региной Дубовицкой.
Регине Игоревне 31 декабря исполнился 81 год.
"Олды в сборе. Может и нам снять ремейк? "Бриллиантовая нога" например или "Небриллиантовая" культя", — написала под фотографией Елена Воробей.
На фото можно увидеть артистов эстрадного жанра, прославившихся благодаря юмористической передаче "Аншлаг" — Геннадия Ветрова, Сергея Дроботенко, Юрия Гальцева, Светлану Рожкову.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Реги́на И́горевна Дубови́цкая (род. 31 декабря 1943 года) — советская и российская телеведущая, с октября 1987 года ведущая и руководитель программы «Аншлаг», журналист, редактор, сценарист.
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