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Симоньян сообщила, что её муж впал в кому после клинической смерти

0:45
Шоу-бизнес

Журналистка Маргарита Симоньян рассказала, что её супруг, режиссёр Тигран Кеосаян, впал в кому после клинической смерти.

Журналистка Маргарита Симоньян и режиссёр Тигран Кеосаян
Фото: https://vk.com/piloramatrue by ВК-аккаунт Тиграна Кеосаяна is licensed under public doman
Журналистка Маргарита Симоньян и режиссёр Тигран Кеосаян

Маргарита Симоньян вышла на связь после известия о тяжёлом состоянии супруга.

Она объяснила, что не станет рыдать на камеру в реанимации. Она отметила, что мама Тиграна Кеосаяна живёт в их доме, поэтом ей непросто наблюдать скорбь матери.

"Описывать состояние женщины, которая два года назад потеряла старшего сына, а теперь из последних сил ждёт, что Господь смилостивится над младшим, невозможно", — объяснила Маргарита в своём Telegram-канале.

Симоньян призвала россиян молиться о здоровье Тиграна.

Уточнения

Тигра́н Эдмо́ндович Кеосая́н (род. 4 января 1966, Москва, РСФСР, СССР) — советский, российский и армянский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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