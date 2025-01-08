Симоньян сообщила, что её муж впал в кому после клинической смерти

Журналистка Маргарита Симоньян рассказала, что её супруг, режиссёр Тигран Кеосаян, впал в кому после клинической смерти.
Маргарита Симоньян вышла на связь после известия о тяжёлом состоянии супруга.
Она объяснила, что не станет рыдать на камеру в реанимации. Она отметила, что мама Тиграна Кеосаяна живёт в их доме, поэтом ей непросто наблюдать скорбь матери.
"Описывать состояние женщины, которая два года назад потеряла старшего сына, а теперь из последних сил ждёт, что Господь смилостивится над младшим, невозможно", — объяснила Маргарита в своём Telegram-канале.
Симоньян призвала россиян молиться о здоровье Тиграна.
Тигра́н Эдмо́ндович Кеосая́н (род. 4 января 1966, Москва, РСФСР, СССР) — советский, российский и армянский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
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