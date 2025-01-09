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Эндокринолог оценила жалобы Даны Борисовой на побочный эффект Оземпика

1:57
Шоу-бизнес

Эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Рождественская высказалась о жалобах телеведущей Даны Борисовой на "Оземпик".

Телеведущая Дана Борисова
Фото: https://vk.com/dana_borisova_official by ВК-аккаунт Даны Борисовой is licensed under public doman
Телеведущая Дана Борисова

Телеведущая Дана Борисова пожаловалась на побочный эффект "Оземпика", который она применяла с целью похудения. Она рассказала, что получила изнемождённое лицо, которое нужно будет восстанавливать у косметологов.

Ольга Рождественская отметила, что сейчас существуют препараты, помогающие снижать аппетит и бороться с ожирением, однако иногда его применяют люди, не страдающие серьёзными проблемами с лишним весом.

"В последнее время стало очень модно и последним трендом препараты для снижения аппетита, для снижения сахара, для лечения метаболических заболеваний использовать в целях, кому надо 2-3 кг сбросить. И люди без врача, без лабораторных анализов начинают делать инъекции, принимать фармакотерапию для похудения", — цитирует слова эксперта Pravda.Ru.

Специалист объяснила, что врачи делают пациентам, страдающим ожирением, импендансометрию. После анализа состава тела подбирается особенная диета, поддерживающая уровень белка в организме.

"А те, кто делают инъекции инкретиновым гормоном, в данном случае если мы говорим о Оземпике, аппетит снижается, и они кушают очень мало. Они недоедают физиологическую норму белка, у них снижено поступление полезных жиров, тем самым снижаются половые гормоны, и происходит старение", — рассказала эндокринолог.

Рождественская подчеркнула, что избавляться нужно от внутреннего жира, а не от мышц, так как потеря влаги ускоряет процесс старения.

Она призвала консультироваться с медиками перед приёмом любых препаратов, так как существует риск токсического поражения печени.

Уточнения

Да́на Алекса́ндровна Бори́сова (род. 13 июня 1976, Мозырь, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР) — российская телеведущая, журналистка и актриса.

Семаглутид (Оземпик) — лекарственное средство, агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1). Применяется при лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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