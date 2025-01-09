Моргенштерн* в невменяемом состоянии упал со сцены во время концерта

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Алишер Моргенштерн* свалился со сцены во время своего выступления.

Фото: https://vk.com/morgenshtern by Вк-аккаунт рэпера Моргенштерна is licensed under public doman Рэпер Моргенштерн

В Сети появились кадры, на которых рэпер Моргенштерн* падает со сцены во время исполнения своей песни "Делать деньги". Интернет-пользователи предположили, что артист находился в невменяемом состоянии.

Маргенштерн* ранее жаловался на тяжёлую степень депрессии. Он записал видео, на котором в слезах заявил, что у него закончился некий контракт. Он объяснял, что у него нет сил, чтобы встать с кровати. Концерты, по словам рэпера, даются ему с большим трудом.

Журналистка Ксения Собчак, которую певец винит в своих бедах, поддержала рэпера и объяснила ему, что падения следует воспринимать, как разгон перед взлётом.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Алише́р Таги́рович Моргенште́рн (род. 17 февраля 1998, Уфа), более известный мононимно как Моргенште́рн (Morgenshtern), — российский рэп- и поп-исполнитель, музыкант, шоумен.



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