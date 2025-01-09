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Лариса Долина показала 13-летнюю внучку Александру

1:10
Шоу-бизнес

Помолодевшая певица Лариса Долина сфотографировалась у ёлочки с любимой внучкой.

Певица Лариса Долина
Фото: https://www.instagram.com/larisa.dolina.official by Инстаграм Ларисы Долиной is licensed under public doman
Певица Лариса Долина

Лариса Долина опубликовала в "Инстаграме"* фото с 13-летней красавицей внучкой Александрой. Бабушка и внучка запечатлены у наряженной ёлочки. Девочка уже обогнала по росту певицу.

69-летняя звезда поздравила поклонников с Рождеством. Подписчики певицы отметили, что Лариса Александровна превосходно выглядит.

Зимние праздники знаменитость встречала в компании родных и близких людей.

У Ларисы Долиной есть единственная дочь — 41-летняя Ангелина, рождённая в браке с Анатолием Миончинским. Наследница певицы занималась строительным бизнесом. У народной артистки России есть также внучка Александра 2011 года рождения.

Ранее солист группы "Иванушки" Андрей Григорьев-Апполонов показал 16-летнего сына Арсения.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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