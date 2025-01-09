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Появились подробности ограбления певицы Юлии Паршуты

0:55
Шоу-бизнес

Выяснилось, как именно грабители добрались до сбережений певицы Юлии Паршуты.

Певица Юлия Паршута
Фото: https://vk.com/parshootacom by ВК-аккаунт Юлии Паршуты is licensed under public doman
Певица Юлия Паршута

Появились подробности ограбления квартиры Юлии Паршуты. Выяснилось, что злоумышленники воспользовались отсутствием артистки.

Грабителям удалось открыть двери в жилье певицы ключом. В квартире преступники взломали сейф звезды, где она хранила деньги и ценные вещи.

Как сообщает Telegram-канал "Блокнот Старс", взломщики вынесли из квартиры Паршуты десять тысяч долларов и три миллиона рублей наличными.

Ювелирные украшения Юлии Паршуты тоже пропали бесследно.  

Возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.

Ранее блогер Настя Ивлеева рассказала, как в её квартиру проник злоумышленник. Она спаслась от преступника на крыше, где ждала прибытия охраны. 

Уточнения

Ю́лия Васи́льевна Паршута (род. 23 апреля 1988, Сочи, Краснодарский край) — российская актриса кино и телевидения, певица, телеведущая, автор песен, композитор, участница телевизионного проекта «Фабрика звёзд».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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