Появились подробности ограбления певицы Юлии Паршуты

Выяснилось, как именно грабители добрались до сбережений певицы Юлии Паршуты.
Появились подробности ограбления квартиры Юлии Паршуты. Выяснилось, что злоумышленники воспользовались отсутствием артистки.
Грабителям удалось открыть двери в жилье певицы ключом. В квартире преступники взломали сейф звезды, где она хранила деньги и ценные вещи.
Как сообщает Telegram-канал "Блокнот Старс", взломщики вынесли из квартиры Паршуты десять тысяч долларов и три миллиона рублей наличными.
Ювелирные украшения Юлии Паршуты тоже пропали бесследно.
Возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.
Ранее блогер Настя Ивлеева рассказала, как в её квартиру проник злоумышленник. Она спаслась от преступника на крыше, где ждала прибытия охраны.
Ю́лия Васи́льевна Паршута (род. 23 апреля 1988, Сочи, Краснодарский край) — российская актриса кино и телевидения, певица, телеведущая, автор песен, композитор, участница телевизионного проекта «Фабрика звёзд».
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