Появились подробности ограбления певицы Юлии Паршуты

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Выяснилось, как именно грабители добрались до сбережений певицы Юлии Паршуты.

Фото: https://vk.com/parshootacom by ВК-аккаунт Юлии Паршуты is licensed under public doman Певица Юлия Паршута

Появились подробности ограбления квартиры Юлии Паршуты. Выяснилось, что злоумышленники воспользовались отсутствием артистки.

Грабителям удалось открыть двери в жилье певицы ключом. В квартире преступники взломали сейф звезды, где она хранила деньги и ценные вещи.

Как сообщает Telegram-канал "Блокнот Старс", взломщики вынесли из квартиры Паршуты десять тысяч долларов и три миллиона рублей наличными.

Ювелирные украшения Юлии Паршуты тоже пропали бесследно.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.

Ранее блогер Настя Ивлеева рассказала, как в её квартиру проник злоумышленник. Она спаслась от преступника на крыше, где ждала прибытия охраны.

Уточнения

Ю́лия Васи́льевна Паршута (род. 23 апреля 1988, Сочи, Краснодарский край) — российская актриса кино и телевидения, певица, телеведущая, автор песен, композитор, участница телевизионного проекта «Фабрика звёзд».



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