Сестра Яниса Тиммы обвинила Седокову в неоказании материальной помощи

Сестра покойного баскетболиста Яниса Тиммы упрекнула певицу Анну Седокову в том, что она так и не перевела деньги семье на похороны бывшего мужа.

Фото: https://vk.com/officialannasedokova by ВК-аккаунт Анны Седоковой is licensed under public doman Певица Анна Седокова

Сестра Яниса Тиммы Лельде Жандецка рассказала, что обещание певицы Анны Седоковой оплатить похороны эес-супруга остались невыполненными.

Женщина напомнила, что Седокова в телефонном разговоре с матерью спортсмена выразила готовность оказать семье бывшего мужа материальную помощь, однако её заявления, по словам сестры Яниса, так и остались на словах.

Лельде отметила, что переслала Анне реквизиты банковского счёта, однако денег так и не дождались.

"Деньги от Анны Седоковой не поступили. Поэтому оба утверждения верны — она предложила помощь (как указано в моем предыдущем посте), но деньги не поступили до сегодняшнего дня", — цитирует слова женщина "СтарХит".

Друг Яниса Тиммы объяснял, что деньги на похороны баскетболиста собирали всем миром.

Уточнения

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.



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