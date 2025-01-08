Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как помочь организму восстановиться после праздников
В предпринимательскую деятельность в России вовлечён почти каждый четвёртый россиянин
Уловки угонщиков, которые нужно знать каждому
5 способов вернуть холодильнику первозданную чистоту за 15 минут
Эти работы не требуют согласия соседей – что можно установить?
Этот зоопарк в Чехии считается одним из самых красивых в Европе
Собчак поддержала Симоньян после известия о том, что её супруг впал в кому
Посадите черенок розы в картошку! Результат вас удивит
Эксперт оценил рост стоимости корма для домашних животных в 2025 году

Сергей Лазарев слепил с сыном и дочкой снеговиков с половыми признаками

1:13
Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев похвастался весёлыми зимними забавами с сыном Никитой и дочкой Аней.

Дети певца Сергея Лазарева
Фото: https://www.instagram.com/lazarevsergey by Инстаграм Сергея Лазарева is licensed under public doman
Дети певца Сергея Лазарева

Сергей Лазарев опубликовал в "Инстаграме"* снимки, на которых его дети позируют рядом с очаровательными снежными скульптурами.

Артист вместе с наследниками слепили из снега забавную семью снеговиков. Дети создали супружескую пару из снега.

Снеговик был выполнен традиционно, а вот у снежной бабы была заметна одна пикантная деталь в виде первичных половых признаков, а именно выдающихся грудей солидного размера. 

"Давно ли вы лепили снеговика? Мы вот с детьми слепили красивую пару снежной бабы и снеговика столько получили эмоций, веселья и смеха!" — написал под кадрами певец.

Лазарев признался, что ему очень нравится период зимних каникул за то, что это время проходит сказочно и беззаботно.

Ранее Сергей Лазарев показал 20-летнюю племянницу Алину от покойного старшего брата Павла.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами
Наука и техника
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами Аудио 
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Экономика и бизнес
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Популярное
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке

Учёные нашли загадочные зоны в мантии Земли, которые не вписываются в современные теории тектоники плит. Что скрывает недра нашей планеты?

В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Money.pl: Россия закрыла двери перед уходящим бельгийским инвестором
Посевной календарь для томатов: главные дни этого года
Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев Президент Мексики Шейнбаум ответила Трампу, чтобы предотвратить военную операцию США Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер
Жёлтые пятна под ободком унитаза исчезнут навсегда: смочите бумажные полотенца в этой дешёвой жидкости
Что можно положить в яму при посадке томатов? Беспроигрышные варианты
Как выбрать идеальную длину волос в зависимости от формы лица?
Как выбрать идеальную длину волос в зависимости от формы лица?
Последние материалы
Эксперт оценил рост стоимости корма для домашних животных в 2025 году
Президент Мексики Шейнбаум ответила Трампу, чтобы предотвратить военную операцию США
Как неправильный выбор зимних шин может стоить вам безопасности
Три полезных совета по проезду лежачих полицейских, которые спасут ваш автомобиль
Армения сделала первый шаг на пути к вступлению в ЕС
Уникальные способности: учёные выяснили, как кошки понимают друг друга
Движение после смерти: научное объяснение мистического феномена
Проскальзывает в нос и глаза: ученые подняли тревогу после нашествия человекоядной мухи-убийцы
В этой сельской местности выгодные объекты недвижимости не могут найти покупателя
Эксперт объяснил, почему оставлять ключ в двери на ночь — необходимая мера
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.