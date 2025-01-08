Сергей Лазарев слепил с сыном и дочкой снеговиков с половыми признаками

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев похвастался весёлыми зимними забавами с сыном Никитой и дочкой Аней.

Фото: https://www.instagram.com/lazarevsergey by Инстаграм Сергея Лазарева is licensed under public doman Дети певца Сергея Лазарева

Сергей Лазарев опубликовал в "Инстаграме"* снимки, на которых его дети позируют рядом с очаровательными снежными скульптурами.

Артист вместе с наследниками слепили из снега забавную семью снеговиков. Дети создали супружескую пару из снега.

Снеговик был выполнен традиционно, а вот у снежной бабы была заметна одна пикантная деталь в виде первичных половых признаков, а именно выдающихся грудей солидного размера.

"Давно ли вы лепили снеговика? Мы вот с детьми слепили красивую пару снежной бабы и снеговика столько получили эмоций, веселья и смеха!" — написал под кадрами певец.

Лазарев признался, что ему очень нравится период зимних каникул за то, что это время проходит сказочно и беззаботно.

Ранее Сергей Лазарев показал 20-летнюю племянницу Алину от покойного старшего брата Павла.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».



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