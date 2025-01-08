Сергей Лазарев слепил с сыном и дочкой снеговиков с половыми признаками

Певец Сергей Лазарев похвастался весёлыми зимними забавами с сыном Никитой и дочкой Аней.
Сергей Лазарев опубликовал в "Инстаграме"* снимки, на которых его дети позируют рядом с очаровательными снежными скульптурами.
Артист вместе с наследниками слепили из снега забавную семью снеговиков. Дети создали супружескую пару из снега.
Снеговик был выполнен традиционно, а вот у снежной бабы была заметна одна пикантная деталь в виде первичных половых признаков, а именно выдающихся грудей солидного размера.
"Давно ли вы лепили снеговика? Мы вот с детьми слепили красивую пару снежной бабы и снеговика столько получили эмоций, веселья и смеха!" — написал под кадрами певец.
Лазарев признался, что ему очень нравится период зимних каникул за то, что это время проходит сказочно и беззаботно.
Ранее Сергей Лазарев показал 20-летнюю племянницу Алину от покойного старшего брата Павла.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».
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