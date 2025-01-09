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Максим Галкин* пообещал трём своим врагам дать по роже ногой

1:14
Шоу-бизнес

Шоумен Максим Галкин* объяснил, что его сдерживает от того, чтобы отомстить своим врагам, которые, по его мнению, заслуживают мордобития.

Шоумен Максим Галкин
Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru by Инстаграм Максима Галкина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шоумен Максим Галкин

Максим Галкин* разместил в Инстаграме"* кадры, на которых он поднимается в кабинке на канатной дороге в горы, где он сейчас отдыхает с семьёй.

Шоумен на горнолыжном курорте пригрозил в стихах своим врагам телесным наказанием.

Супруг Аллы Пугачёвой прочитал строки поэта Игоря Иртеньева, работающего в жанре иронической поэзии.

Галкин* объяснил, что любит стихи Иртеньева с юного возраста. Юморист считает, что сейчас стихотворные творения литератора становятся всё более актуальны.

"Будь я малость помоложе, я б с душою дорогой человекам трём по роже дал как минимум ногой. Да как минимум пяти бы дал по роже бы рукой. Так скажите мне спасибо, что я старенький такой", — процитировал забавные строки артист, адресуя их неким своим врагам.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

И́горь Моисе́евич Ирте́ньев (при рождении Рабинович; род. 25 мая 1947, Москва) — русский поэт, журналист, телеведущий, представитель иронического направления в современной русской поэзии.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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