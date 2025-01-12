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79-летний композитор Дунаевский откровенно рассказал об отношениях с восьмой женой

1:36
Шоу-бизнес

Композитор Максим Дунаевский, которому 15 января исполнится 80 лет, написал музыку к "Ах, водевиль, водевиль...", "Д'Артаньян и три мушкетёра", "Мэри Поппинс, до свидания", "Опасно для жизни!" и другим фильмам. Он был женат восемь раз и с восьмой женой счастлив в браке уже три года. Супруги стали гостями программы "Сегодня вечером" на Первом канале, где откровенно рассказали о своих чувствах друг к другу.

Букет роз
Фото: commons.wikimedia.org by Flor4U, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Букет роз

Дунаевский всегда был любвеобильным человеком. Разводиться было для него так же естественно, как и жениться: он не видел смысла в том, чтобы продолжать жить с женщинами, отношения с которыми становились вялыми и бесцветными. Именно по этой причине композитор ушёл от восьмой жены к музыковеду Алле Новосёловой, которая младше его на 35 лет.

"В последнем браке до Аллы я был почти 20 лет, это очень серьёзный срок, практически ты никуда уже деться не можешь, как говорится. Оказывается, можешь. Вдруг ты находишь и думаешь: что же себя убивать раньше времени?" — признался Дунаевский.

Он подчеркнул, что в отношениях с восьмой женой у него есть всё, что нужно для счастья и гармонии: и любовь, и страсть, и дружба, и взаимопонимание во всех вопросах. Алла Новосёлова с улыбкой рассказала о том, что в период их свиданий будущий муж постоянно дарил цветы, и прибавила, что он делает это и по сей день.

Уточнения

Макси́м Исаа́кович Дунае́вский (до 1961 года — Пашков; род. 15 января 1945, Москва) — советский и российский композитор, пианист. Народный артист Российской Федерации (2006).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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