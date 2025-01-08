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Галкин* показал, как развлекается с сыном и дочкой в заснеженных горах

Шоу-бизнес

Шоумен Максим Галкин* похвастался семейным отдыхом на горнолыжном курорте.

Лиза Галкина, Гарри Галкин
Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru by Инстаграм Максима Галкина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лиза Галкина, Гарри Галкин

Максим Галкин* опубликовал в "Инстаграме"** кадры, на которых его сын Гарри и дочка Лиза играют в снежки на фоне живописного заснеженного горного пейзажа.

На видео дети Аллы Пугачёвой играют в снежки рядом с вечнозелёными хвойными растениями и курортными деревянными домиками. Лиза и Гарри весело перебрасывались снежными снарядами.

Зимние забавы шоумен заснял на видео. Его голос слышен на фоне снежных баталий.

"Let it snow!" — написал под кадрами Галкин фразу из популярной рождественской песни на английском языке, что в переводе означает: "Пусть идёт снег!".

Подписчики принялись осыпать звёздное семейство комплиментами. Они похвалили Галкина* за то, что он хороший отец и находится с наследниками на одной волне.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий «Первого канала».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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