Галкин* показал, как развлекается с сыном и дочкой в заснеженных горах

Шоумен Максим Галкин* похвастался семейным отдыхом на горнолыжном курорте.

Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru by Инстаграм Максима Галкина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лиза Галкина, Гарри Галкин

Максим Галкин* опубликовал в "Инстаграме"** кадры, на которых его сын Гарри и дочка Лиза играют в снежки на фоне живописного заснеженного горного пейзажа.

На видео дети Аллы Пугачёвой играют в снежки рядом с вечнозелёными хвойными растениями и курортными деревянными домиками. Лиза и Гарри весело перебрасывались снежными снарядами.

Зимние забавы шоумен заснял на видео. Его голос слышен на фоне снежных баталий.

"Let it snow!" — написал под кадрами Галкин фразу из популярной рождественской песни на английском языке, что в переводе означает: "Пусть идёт снег!".

Подписчики принялись осыпать звёздное семейство комплиментами. Они похвалили Галкина* за то, что он хороший отец и находится с наследниками на одной волне.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий «Первого канала».



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