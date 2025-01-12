Психолог Вероника Степанова жёстко раскритиковала Клаву Коку

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Психолог Вероника Степанова часто посвящает свои видео психологическим разборам знаменитостей и известна едкими высказываниями о них. На этот раз она поговорила о Клаве Коке.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Клава Кока

"Девочка добрая. Похожа на скандинавскую малышку, симпатичную финку. И вместе с тем есть в ней что-то такое немножечко колхозное, скучноватое. Я посмотрела несколько её интервью. Она по харизме ноль, то есть она как моль", — высказалась Степанова в своём YouTube-канале.

Также она вспомнила "Телепузиков", которые некогда были очень популярны среди детей, назвала их галлюциногенным бредом и выразила мнение о том, что и творчество Клавы Коки не превосходит эту детскую передачу по своему уровню.

"У Клавы Коки творчество приблизительно на вот этом уровне — для очень ограниченных людей, буквально с одной извилиной", — считает Степанова.

В то же время она похвалила Коку за её тёплый характер и за безупречную репутацию. Клава Кока ни разу не была замечена в скандалах, а ещё у неё очень хорошие отношения с родными и близкими.

"Она из хорошей благополучной семьи. Хорошие отношения с папой и мамой. Мама фанатично слушает песни дочери, бабушка очень включена. Чувствуется её благополучие. Считывается светлая, тёплая аура. Она девочка приятная, ничего отталкивающего нет. Солнечная, лучистая, добрая, отзывчивая", — резюмировала Степанова.

В завершение она подчеркнула, что, кроме всего прочего, Клава Кока отличается завидной целеустремлённостью.

Уточнения

Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер.



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