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Вернулась к своим истокам: развод помог Алсу стать такой же, какой она была до замужества

2:00
Шоу-бизнес

41-летняя певица Алсу в прошлом году пережила развод с Яном Абрамовым. В подкасте "ВКАТИТ" она призналась, что изначально даже не думала о том, чтобы изменить свою жизнь столь кардинально, но принять такое решение ей помог психолог.

Весенние цветы
Фото: unsplash.com by Ashley Bean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Весенние цветы

Алсу обратилась к психологу, не помышляя о разводе. Ей просто нужна была поддержка, потому что она чувствовала огромное душевное смятение. В результате благодаря психологическим сеансам певица стала чувствовать себя увереннее и смелее, у неё повысилась самооценка и нужное решение пришло само собой.

Став свободной, Алсу чувствует, как ей не хватало того давно забытого чувства лёгкости, которое она утратила в браке, хотя все её друзья знают, что на самом деле она весёлый и жизнерадостный человек. Теперь многие окружающие говорят певице, что она стала такой же, какой была раньше.

"Я вернулась к себе, к своим истокам, и меня это не может не радовать", — сказала Алсу.

Также она стала замечать в себе и другие приятные перемены. Певица всегда считала себя слабой и зависимой от всего и всех, но после развода эти качества стали стремительно уходить.

"Вот честно, я всегда себя считала неуверенной, зависимой от обстоятельств и людей, а сегодня я себя чувствую абсолютно сильной, независимой, счастливой, знающей, чего я хочу, чего не хочу. У меня есть цели, желания. У меня есть понимание этой жизни", — поделилась Алсу.

Знаменитость стала чётко понимать, что не обязана мучиться и страдать и что она рождена для счастья.

"Счастье заключается в жизни сегодняшним днём, а не прошлым, которое вообще не изменить, поэтому думать о нём или о чём-то жалеть, держать в себе какие-то обиды бессмысленно. Это только тянет назад и вниз", — уверена Алсу.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса. Заслуженная артистка РФ (2018), народная артистка Республики Татарстан (2010), народная артистка Республики Башкортостан (2019).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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