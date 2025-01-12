Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как поливать алоэ, чтобы избежать гниения корней
Нежность и сладость: три сорта моркови, которые стоит посадить
Этот приём макияжа поможет скрыть возраст
Булочки с корицей за 35 минут: рецепт с секретом
Почему нельзя спать с мокрыми волосами: объяснение дерматолога
Лицо круглое или прямоугольное? Узнайте, какая стрижка вам подойдет
Заливайте бак правильно: избегаем утечек и повреждений
На рынке труда России спрос на сотрудников с высшим образованием увеличился на 19%
Туристка из Рыбинска рассказала об удививших её особенностях образа жизни японцев

Улыбчивый миллионер Николай Василенко рассказал, почему сначала не хотел вести блог

1:41
Шоу-бизнес

Прошлый год принёс славу ростовскому бизнесмену Николаю Василенко. Он начал вести блог, в котором с улыбкой говорит о том, как прекрасна жизнь, читает стихи, танцует и призывает подписчиков тоже улыбаться и радоваться. Василенко стал гостем на YouTube-канале Александра Соколовского и рассказал, что сначала не хотел вести блог.

Зелёный парк
Фото: commons.wikimedia.org by Gruhan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зелёный парк

Сейчас Василенко с удовольствием выкладывает видео для широкой аудитории. Это стало для него своего рода дневником, но поначалу он не хотел становиться знаменитым и его страница была закрытой. Когда друзья убедили его открыть её, Василенко столкнулся с негативной реакцией некоторых пользователей интернета и хотел снова закрыть страницу.

Недоброжелатели начали посмеиваться над Василенко и даже сомневались в его искренности: им казалось странным, что человек может быть настолько солнечным, как Василенко. Кроме того, блогера расстроили прозвища, которые ему дали.

"Сразу появилось много хейта, я хотел всё это оставить закрытым. Зачем мне быть каким-то ванильным рафом? Лавандовым? Я, кстати, до сих пор этот раф так и не попробовал. Первоначально я даже обиделся", — поделился Василенко.

Однако вскоре он решил не акцентировать своё внимание на негативе и продолжил вести блог для доброжелательных подписчиков, которые часто благодарят Николая за то, что он поднимает им настроение и помогает жить. Улыбчивый миллионер рассказывал, что к нему подходят на улице люди и говорят, что их жизнь стала гораздо радостнее с тех пор, как они стали смотреть его ролики.

Уточнения

Блог (англ. blog, от web log — интернет-журнал событий, интернет-дневник, дневник в реальном времени (онлайн-дневник)) — веб-сайт, основное содержимое которого — добавляемые пользователем записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Американский рынок отказывается от чёрных металлов и алюминия из России
Экономика и бизнес
Американский рынок отказывается от чёрных металлов и алюминия из России Аудио 
Вот как вкусно приготовить печень. Следуйте этим советам
Еда и рецепты
Вот как вкусно приготовить печень. Следуйте этим советам
Для похудения достаточно лишь одного — ходить пешком
Новости спорта
Для похудения достаточно лишь одного — ходить пешком Аудио 
Популярное
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля

Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.

Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Для похудения достаточно лишь одного — ходить пешком
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Этот тест доказал, какое масло лучше защищает двигатель
Американский рынок отказывается от чёрных металлов и алюминия из России
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Последние материалы
На рынке труда России спрос на сотрудников с высшим образованием увеличился на 19%
Туристка из Рыбинска рассказала об удививших её особенностях образа жизни японцев
Как сделать бульон идеально прозрачным: два простых способа
Светиться, строится, долго стоит — в России улучшили люминисцентный бетон
Пять удивительных гаджетов для поддержания здоровья: как технологии помогают ЗОЖевцам
Полив рисовой водой: главные правила, чтобы не навредить растениям
Ошибка многих владельцев: зачем оставлять свет для животных
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Турист в Париже был в ужасе от места хранения уличного фастфуда
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.