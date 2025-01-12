Улыбчивый миллионер Николай Василенко рассказал, почему сначала не хотел вести блог

1:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Прошлый год принёс славу ростовскому бизнесмену Николаю Василенко. Он начал вести блог, в котором с улыбкой говорит о том, как прекрасна жизнь, читает стихи, танцует и призывает подписчиков тоже улыбаться и радоваться. Василенко стал гостем на YouTube-канале Александра Соколовского и рассказал, что сначала не хотел вести блог.

Фото: commons.wikimedia.org by Gruhan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зелёный парк

Сейчас Василенко с удовольствием выкладывает видео для широкой аудитории. Это стало для него своего рода дневником, но поначалу он не хотел становиться знаменитым и его страница была закрытой. Когда друзья убедили его открыть её, Василенко столкнулся с негативной реакцией некоторых пользователей интернета и хотел снова закрыть страницу.

Недоброжелатели начали посмеиваться над Василенко и даже сомневались в его искренности: им казалось странным, что человек может быть настолько солнечным, как Василенко. Кроме того, блогера расстроили прозвища, которые ему дали.

"Сразу появилось много хейта, я хотел всё это оставить закрытым. Зачем мне быть каким-то ванильным рафом? Лавандовым? Я, кстати, до сих пор этот раф так и не попробовал. Первоначально я даже обиделся", — поделился Василенко.

Однако вскоре он решил не акцентировать своё внимание на негативе и продолжил вести блог для доброжелательных подписчиков, которые часто благодарят Николая за то, что он поднимает им настроение и помогает жить. Улыбчивый миллионер рассказывал, что к нему подходят на улице люди и говорят, что их жизнь стала гораздо радостнее с тех пор, как они стали смотреть его ролики.

Уточнения

Блог (англ. blog, от web log — интернет-журнал событий, интернет-дневник, дневник в реальном времени (онлайн-дневник)) — веб-сайт, основное содержимое которого — добавляемые пользователем записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа.



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