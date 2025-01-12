Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минута на минутах: как спасти кожу зимой за 10 минут
Как французский городок получил наследство в 10 млн евро
Предельно реалистичные ощущения — инновация добавит физическую активность для компьютерных игр
Раздельный сон: как это влияет на здоровье и отношения
Как приготовить сало с ароматом копчёного: пошаговый рецепт
Агрессия у собак: главные ошибки владельцев и их решение
Следующее крупное извержение вулкана на Земле вызовет глобальный хаос, поскольку у ученых нет никакого плана
Глоссы для волос: что это и как они работают
Чистка печени: обман который может стоить вам здоровья

Стало известно, сколько стоит выступление Анжелики Варум на корпоративе

0:53
Шоу-бизнес

Стало известно, за какую сумму певица Анжелика Варум согласна выступить на корпоративе. Стоимость своего выступления она оценивает в 4 миллиона рублей. В то же время в её райдере указаны некоторые требования, а также запреты.

Микрофон
Фото: commons.wikimedia.org by Lestat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Микрофон

Варум отказывается позировать со зрителями для фотографий, а также запрещает снимать её на видео и фотографировать без предварительной договорённости. Исполнительница готова жить в номерах люкс, но при условии, что в них не будет ни ковролина, ни пуховых одеял. Кроме того, для Варум важно, чтобы при заселении в номер она не чувствовала никаких запахов, оставшихся до её приезда.

Что касается напитков в гримёрке, исполнительница хита "Зимняя вишня" изъявила желание, чтобы ей ставили четыре бутылки воды и одну бутылку коньяка.

Уточнения

Анжели́ка Вару́м (настоящее имя — Мари́я Ю́рьевна Вару́м; род. 26 мая 1969, Львов) — советская и российская эстрадная певица, актриса, автор песен, заслуженная артистка РФ (2011).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Для похудения достаточно лишь одного — ходить пешком
Новости спорта
Для похудения достаточно лишь одного — ходить пешком Аудио 
Открытие 8-летнего ребенка на заднем дворе о муравьях изменило науку о Земле
Наука и техника
Открытие 8-летнего ребенка на заднем дворе о муравьях изменило науку о Земле Аудио 
Как из овсянки сделать сытный завтрак — добавьте эти ингредиенты
Еда и рецепты
Как из овсянки сделать сытный завтрак — добавьте эти ингредиенты Аудио 
Популярное
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля

Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.

Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Для похудения достаточно лишь одного — ходить пешком
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Этот тест доказал, какое масло лучше защищает двигатель
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Зонд Parker записал голос Солнца
Зонд Parker записал голос Солнца
Последние материалы
Ужасные звери Гренландии: ископаемые, которые шокируют человечество
Рассказываем, как предотвратить налипание снега на подкрылки зимой
Приготовьте вкусное карпаччо в домашних условиях. Кулинарные советы
Офтальмолог назвал 5 продуктов, борющихся с сухостью глаз
Миллионы лет назад обезьяны пересекли Атлантику: невероятное путешествие природы
Эксперты рассказали, какой обогреватель лучше выбрать для дома и квартиры
Чтобы приготовить идеальное пюре, выбирайте эти сорта картофеля
Почему садовая почва убивает рассаду: главные ошибки и как их избежать
Алкогольное отравление: действия которые могут усугубить состояние
3 породы собак, которые не подходят для жизни в доме
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.