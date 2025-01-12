Стало известно, сколько стоит выступление Анжелики Варум на корпоративе

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стало известно, за какую сумму певица Анжелика Варум согласна выступить на корпоративе. Стоимость своего выступления она оценивает в 4 миллиона рублей. В то же время в её райдере указаны некоторые требования, а также запреты.

Фото: commons.wikimedia.org by Lestat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Микрофон

Варум отказывается позировать со зрителями для фотографий, а также запрещает снимать её на видео и фотографировать без предварительной договорённости. Исполнительница готова жить в номерах люкс, но при условии, что в них не будет ни ковролина, ни пуховых одеял. Кроме того, для Варум важно, чтобы при заселении в номер она не чувствовала никаких запахов, оставшихся до её приезда.

Что касается напитков в гримёрке, исполнительница хита "Зимняя вишня" изъявила желание, чтобы ей ставили четыре бутылки воды и одну бутылку коньяка.

Уточнения

Анжели́ка Вару́м (настоящее имя — Мари́я Ю́рьевна Вару́м; род. 26 мая 1969, Львов) — советская и российская эстрадная певица, актриса, автор песен, заслуженная артистка РФ (2011).



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