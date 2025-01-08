Прохор Шаляпин заявил, что готов стать отцом в 70 лет, как Петросян

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Известный сибарит Прохор Шаляпин не спешит снова создавать семью. Он предпочитает наслаждаться жизнью и рассматривает возможность стать отцом в более зрелом возрасте, чтобы сохранить личный комфорт.

Фото: Канал t.me/aChaliapin by Скриншот канала t.me/aChaliapin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Прохор Шаляпин

Прохор неустанно радует поклонников шутками о своём предназначении ничего не делать, заявляя, что главное в его жизни — это наслаждение отдыхом, а не работа.

41-летний певец трижды был женат, но детьми пока не обзавёлся. При этом он утверждает, что готов стать отцом, но поиск подходящей женщины для него непростая задача. Главное для него — спокойствие, и он боится, что семья может нарушить его безмятежность.

"Я не хочу ответственности, честно говорю. Когда-то детей я планирую, конечно. Ну так, чтоб под старость лет, чтобы они мне нервы не трепали. Вот лет в 70, как Евгений Ваганович", — говорит Прохор Шаляпин, признаваясь, что готов последовать примеру Евгения Петросяна.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец.



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