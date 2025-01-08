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Кейт Миддлтон запретила няне произносить при детях слово малыш

0:56
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей Джорджа, Шарлотту и Луи. В этом им уже 10 лет помогает няня Мария Тереза Туррион Борралло.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон
Фото: YouTube канал KATHETINA by Скриншот видео YouTube канала KATHETINA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Принц Уильям, Кейт Миддлтон

Как пишет Daily Record, принцесса Уэльская придерживается строгих правил королевского протокола и запретила няне использовать некоторые слова в присутствии детей.

Мария Тереза не должна использовать слово "секс" и называть королевских детей "малышами" и "малышками". Миддлтон считает, что к детям нужно обращаться по имени, чтобы они не забывали о чувстве собственного достоинства и индивидуальности.

"Когда Кейт появляется на публике с детьми, видно, что она очень практичная мама. У неё близкие отношения с Марией, и они работают вместе, чтобы создать благоприятные условия для детей", — цитирует The Sun автора пособия "Няня в книге" Луизу Херен.

Уточнения

Кэ́трин принцесса Уэльская (в девичестве Кэ́трин Эли́забет Миддлтон — супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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