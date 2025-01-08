Жену Джастина Бибера обвинили в одержимости Селеной Гомес

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Слухи о нездоровой привязанности Хейли Бибер к Селене Гомес возобновились после реакции супер-модели на пост о фильме "Эмилия Перес", где Селена сыграла главную роль.

Фото: YouTube канал Johnny B by Скриншот видео YouTube канала Johnny B, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хейли Бибер, Селена Гомес

Хейли выразила поддержку своей давней сопернице, поставив лайк. Этот безобидный жест стал триггером для очередной волны хейта в сторону жены Джастина Бибера.

Интернет-пользователи уверены, что Хейли всё ещё одержима Селеной, как и в те времена, когда актриса была подругой её супруга. Большинство читателей Daily Mail убеждены, что Хейли до сих пор является большой поклонницей Селены.

"У Хейли всегда была странная одержимость Селеной. Она хотела быть с Джастином, потому что Селена встречалась с ним. Это безумие, что она всё ещё следит за ней", — пишут пользователи.

Это уже второй случай, когда лайк Хейли под постом Селены вызывает такой резонанс. Первый раз это случилось, когда модель отметилась под публикацией актрисы о помолвке.

Уточнения

Хе́йли Ро́уд Би́бер (англ. Hailey Rhode Bieber; в девичестве Болдуин (Baldwin), род. 22 ноября 1996) — американская модель.



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