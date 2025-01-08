Том Хэнкс и Брэдли Купер могут остаться без крыши над головой из-за лесных пожаров

В Лос-Анджелесе начались лесные пожары, быстро распространившиеся на престижный район, где живут знаменитости и влиятельные люди.
Больше всего пострадал район Пасифик-Палисейдс, где живут Том Хэнкс, Адам Сэндлер и Брэдли Купер. Также там расположены особняки многих известных писателей, музыкантов, титулованных спортсменов.
Ситуация осложняется штормом, из-за которого огонь стремительно распространяется, и уже охватил 311 гектаров земли. Власти эвакуировали 30 тысяч человек и 10 тысяч домохозяйств,
Порывы ветра городе ангелов сравнивают с ураганом бушевавшим в 2011 году в Сан-Габриэле, когда стихия оставила без электричества 400 тысяч жителей и разрушила сотни домов.
Ожидается. что шторм продлится до конца дня, на местах работают 250 пожарных, тысячи людей остались без света.
Брэ́дли Чарльз Ку́пер (англ. Bradley Charles Cooper; род. 5 января 1975, Абингтон, Пенсильвания, США) — американский актёр и режиссёр.
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Согласно данным Центробанка, с 1 января 2024 года страховые пенсии увеличились на 7,3%.