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Известного актёра отстранили от съёмок за то что в новогоднюю ночь он пьяным вломился в дом соседа

1:11
Шоу-бизнес

Японский актёр Рё Ёсидзава, один из самых известных в стране, был отстранён от участия в рекламе пива после того, как в канун Нового года он перебрал с алкоголем и проник в дом своего соседа.

Рё Ёсидзава
Фото: YouTube канал Di Key by Скриншот видео YouTube канала Di Key, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рё Ёсидзава

Дело в том, что помимо съёмок в кино 30-летний Ёсидзава регулярно появляется на телевидении и участвует в рекламных кампаниях, что способствует его популярности. Недавно он подписал контракт с крупнейшим производителем пива Asahi Breweries.

Однако 30 декабря, в канун Нового года, Ёсидзава нарушил условия контракта: будучи состоянии алкогольного опьянения он забрался в дом своего соседа, чтобы воспользоваться туалетом. В полицейском участке актёр объяснил, что напился до беспамятства и не понимал, что делает.

Агентство, представляющее интересы Ёсидзавы, утверждает, что он "случайно зашёл в комнату" и уже принёс извинения соседу, ошарашенному таким визитом.

Тем не менее контракт с Asahi Breweries был расторгнут. Компания считает поведение актёра неприемлемым и не планирует продолжать сотрудничество с ним.

Уточнения

Рё Ёсидзава — японский актёр. Он известен своими выразительными глазами и естественным актёрским стилем, а также ролями в токусацу. 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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