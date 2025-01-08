Известного актёра отстранили от съёмок за то что в новогоднюю ночь он пьяным вломился в дом соседа

Японский актёр Рё Ёсидзава, один из самых известных в стране, был отстранён от участия в рекламе пива после того, как в канун Нового года он перебрал с алкоголем и проник в дом своего соседа.
Дело в том, что помимо съёмок в кино 30-летний Ёсидзава регулярно появляется на телевидении и участвует в рекламных кампаниях, что способствует его популярности. Недавно он подписал контракт с крупнейшим производителем пива Asahi Breweries.
Однако 30 декабря, в канун Нового года, Ёсидзава нарушил условия контракта: будучи состоянии алкогольного опьянения он забрался в дом своего соседа, чтобы воспользоваться туалетом. В полицейском участке актёр объяснил, что напился до беспамятства и не понимал, что делает.
Агентство, представляющее интересы Ёсидзавы, утверждает, что он "случайно зашёл в комнату" и уже принёс извинения соседу, ошарашенному таким визитом.
Тем не менее контракт с Asahi Breweries был расторгнут. Компания считает поведение актёра неприемлемым и не планирует продолжать сотрудничество с ним.
Рё Ёсидзава — японский актёр. Он известен своими выразительными глазами и естественным актёрским стилем, а также ролями в токусацу.
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