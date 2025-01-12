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Стас Михайлов рассказал, как его называет самая рьяная поклонница

1:12
Шоу-бизнес

Стас Михайлов пользуется огромным успехом у женщин: многие из них стремятся попасть на каждый его концерт, с удовольствием слушают песни своего любимца и преподносят ему цветы. Это неудивительно, ведь Михайлов практически в каждой своей песне воспевает любовь к женщине, однако среди поклонниц певца есть дама, которой недостаточно просто восхищаться своим любимцем. Она верит в то, что он её астральный муж, а себя называет его астральной женой.

Стас Михайлов
Фото: commons.wikimedia.org by Ivanaivanova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Стас Михайлов

Михайлов поделился в интервью Светлане Бондарчук, что при встрече с этой женщиной он подыгрывает ей и не спорит, когда она говорит о каких-либо совместных планах с ним.

"Люди переносят свою жизнь в жизнь со мной. Люди верят в эту историю", — сказал исполнитель.

Он добавил, что среди его поклонниц не было и нет сумасшедших. Михайлов не видит смысла обижаться на чьи-то фантазии, потому что они не приносят ему никакого вреда. Также певец признался, что, когда некоторые слушательницы заявляют, что якобы у них есть от него дети, он предпочитает переводить такие разговоры в шутку.

Уточнения

Станисла́в Влади́мирович (Стас) Миха́йлов (род. 27 апреля 1969, Сочи, Краснодарский край, СССР) — российский эстрадный певец, автор песен, продюсер; народный артист Российской Федерации (2022). Лауреат премий «Шансон года» («Радио Шансон»), «Золотой граммофон» («Русское радио») и фестиваля «Песня года».

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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