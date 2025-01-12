Алсу почти никогда не ругает своих детей: лишь один поступок может огорчить певицу

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певице Алсу не нужно стараться быть доброй мамой: у неё это получается само собой. Знаменитость ничего не запрещает своим детям и не считает это неправильным. Она понимает, что дети на то и дети, чтобы нарушать запреты, особенно в переходном возрасте, в котором сейчас пребывают две её дочери. К тому же это естественный способ познания мира, свойственный всем подросткам.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Liebig, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мыльные пузыри

Певица отмечает, что у неё доверительные отношения с дочерьми и младшим сыном. Они всегда могут рассказать ей всё без страха быть наказанными. Единственное, за что Алсу могла бы поругать детей, — это за обман. Она уверена, что честность должна всегда присутствовать в отношениях родителей и детей, что бы ни делали последние.

"Я всегда говорю: "Я никогда, ни за что не буду вас ругать. Что бы вы ни натворили, я не буду ругать, если вы ко мне придёте и расскажете об этом. Я только помогу разрулить ситуацию, что-то посоветую, но вы должны быть честны со мной". Как мне кажется, они рассказывают мне если не всё, то практически всё", — поделилась Алсу в шоу "ВКАТИТ".

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса. Заслуженная артистка РФ (2018), народная артистка Республики Татарстан (2010), народная артистка Республики Башкортостан (2019).



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