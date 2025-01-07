Виктория Боня заявила, что Майами — красивый, но не уровень Бузовой

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Виктория Боня высказала своё мнение о романе Ольги Бузовой и Олега Майами. В интервью для шоу "Сплетница" она отметила, что певец не подходит такой известной личности как Ольга. По её мнению, Оле нужна поддержка и забота, а не просто страсть.

Фото: Канал t.me/byzovahouse by Скриншот канала t.me/byzovahouse, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ольга Бузова

Виктория хорошо знает Ольгу и уверена, что та очень серьёзно относится к отношениям. Она не любит выставлять свою личную жизнь напоказ, но сильно привязывается к человеку.

По словам Бони, у Бузовой с Майами получилась отличная песня, и Ольга может помочь ему в карьере. Но сам он при всей своей привлекательности не сможет сделать Олю счастливой.

"Олег — красивый, но не Ольгин уровень. Ей нужен мужчина, мужик, который придет, позаботится о том, чтобы у нее все было организовано. Ольге желаю именно такого человека", — порассуждала 45-летняя Боня.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



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