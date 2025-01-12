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Никита Кологривый признался, в какую девушку он бы моментально влюбился

1:33
Шоу-бизнес

Актёр Никита Кологривый, известный по сериалу "Слово пацана", два года назад развёлся с женой, с которой прожил три года. Сейчас его сердце свободно. Более того, как уверяет сам Кологривый, пока что карьера ему важнее, чем романтические отношения, однако в беседе с Ляйсан Утяшевой в её шоу "Дерзкая готовка" он рассказал, какие девушки моментально его покоряют.

Никита Кологривый
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Никита Кологривый

Кологривому не так важна внешность, как внутренние качества. У него нет конкретного женского типажа, на который он обращает внимание. Это может быть как голубоглазая блондинка, так и черноглазая брюнетка. Актёру нравятся в девушках такие качества, как естественность и непосредственность, а излишняя серьёзность, наоборот, отталкивает.

"Если девушка не боится дурачиться, не боится быть ребёнком, то это прекрасная девушка. Я влюбляюсь в таких сразу", — сказал Никита.

Также актёр заметил, что его будущая избранница должна быть готова к тому, что рядом с ним не получится вести размеренную жизнь, поскольку он не домосед.

"Всё зависит от терпения, всё зависит от образа жизни, который вы хотите выбрать. Если учитывать тот факт, что я не нахожусь дома и в каком-то городе больше трёх дней, то, наверное, она должна быть готова к кочевой жизни", — заявил Кологривый.

Он добавил, что ему очень важно, чтобы с любимой не было скучно и чтобы ему всегда хотелось возвращаться к ней домой.

Уточнения

Ники́та Серге́евич Кологри́вый (род. 16 октября 1994, Новосибирск) — российский актёр театра и кино. Известен по ролям в трилогии об Остапе Бендере режиссёра Игоря Зайцева, Левиса в сериале «Оффлайн», Геры в сериале «Два холма», Емели в фильме «По щучьему велению» и Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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