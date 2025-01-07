Родители Дэниела Рэдклиффа сделали его мультимиллионером

35-летний Дэниел Рэдклифф оказался весьма успешным бизнесменом. Стало известно, что он времени даром не терял и сколотил состояние, которое оценивается в 96,3 миллиона фунтов стерлингов.
Компания британского актёра получает доход от нескольких выгодных инвестиций, и по-прежнему находится под управлением его родителей — Марсии и Алана Рэдклифф.
Эти двое присматривают за фирмой сына с тех пор, как он получил свой первый чек на 800 тысяч фунтов стерлингов за первый фильм о Гарри Поттере в 2001 году.
Дэ́ниел Дже́йкобс Рэ́дклифф (англ. Daniel Jacob Radcliffe; род. 23 июля 1989, Лондон, Англия, Великобритания) — британский актёр театра, кино и телевидения, продюсер.
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Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.