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Родители Дэниела Рэдклиффа сделали его мультимиллионером

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Шоу-бизнес

35-летний Дэниел Рэдклифф оказался весьма успешным бизнесменом. Стало известно, что он времени даром не терял и сколотил состояние, которое оценивается в 96,3 миллиона фунтов стерлингов.

Дэниел Рэдклифф
Фото: YouTube канал The Tonight Show Starring Jimmy Fallon by Скриншот видео YouTube канала The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дэниел Рэдклифф

Компания британского актёра получает доход от нескольких выгодных инвестиций, и по-прежнему находится под управлением его родителей — Марсии и Алана Рэдклифф.

Эти двое присматривают за фирмой сына с тех пор, как он получил свой первый чек на 800 тысяч фунтов стерлингов за первый фильм о Гарри Поттере в 2001 году.

Уточнения

Дэ́ниел Дже́йкобс Рэ́дклифф (англ. Daniel Jacob Radcliffe; род. 23 июля 1989, Лондон, Англия, Великобритания) — британский актёр театра, кино и телевидения, продюсер.
 

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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