Прилучный рассказал про письмо сына Деду Морозу, в котором он пожелал остаться с отцом

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Павел Прилучный поделился с подписчиками содержанием письма, которое его сын Тимофей написал Деду Морозу в прошлом году. В нём мальчик выразил желание жить с отцом.

Фото: Канал t.me/bugevuge00 by Скриншот видео канала t.me/bugevuge00, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Павел Прилучный

В настоящее время Агата Муцениеце и Павел Прилучный решают через суд, с кем будет жить их 11-летний сын Тимофей. Несмотря на постановление суда о том, что ребёнок должен жить с матерью, Тимофей не вернулся домой и встретил Новый год в семье отца.

Прилучный поделился видео, на котором он, его жена Зепюр Брутян и Тимофей веселятся в новогодних костюмах. Позже актёр опубликовал письмо, которое его сын написал Деду Морозу в прошлом году, выразив желание жить с папой.

"2023. Получается что все-таки Дедушка Мороз существует!", — написал Прилучный.

Тем временем Агата Муцениеце встретила Новый год с Петром Дрангой. Актриса подтвердила, что их отношения не просто дружеские, опубликовав фотографии, на которых они целуются.

Агата не хочет травмировать сына, поэтому не настаивает на его возвращении домой.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.



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