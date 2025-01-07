Виктория Боня приехала в Москву к любимому мужчине

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Виктория Боня, наиболее известная своими яркими и запоминающимися образами на красных дорожках Каннского кинофестиваля, приехала в столицу России. Об этом она сообщила в своём аккаунте в социальной сети.

Фото: Канал t.me/v_bonya by Скриншот канала t.me/v_bonya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Виктория Боня

Поводом для визита стало желание встретиться с "любимым мужчиной" — визажистом Сердаром Камбаровым.

"У меня в каждом городе есть по любимому мужчине. И вот я сразу к своему любимому мужчине приехала. Я ещё думаю, почему я в него так влюблена? А он говорит: "А я уже всё заказал — и мясо, и барашка, и ребрышки, и томлёное, и тартар", — поделилась знаменитость.

Боня решилась на поездку в Россию несмотря на недавний скандал с публичной поддержкой украинского спортсмена.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.



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