Виктория Боня приехала в Москву к любимому мужчине

Виктория Боня, наиболее известная своими яркими и запоминающимися образами на красных дорожках Каннского кинофестиваля, приехала в столицу России. Об этом она сообщила в своём аккаунте в социальной сети.
Поводом для визита стало желание встретиться с "любимым мужчиной" — визажистом Сердаром Камбаровым.
"У меня в каждом городе есть по любимому мужчине. И вот я сразу к своему любимому мужчине приехала. Я ещё думаю, почему я в него так влюблена? А он говорит: "А я уже всё заказал — и мясо, и барашка, и ребрышки, и томлёное, и тартар", — поделилась знаменитость.
Боня решилась на поездку в Россию несмотря на недавний скандал с публичной поддержкой украинского спортсмена.
Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.
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